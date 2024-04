JUSTE RÉPARTITION

Ce graphique ne présente pas les dépenses de l’État, mais les dépenses publiques (définition de l’INSEE ici) qui sont financées à la fois par les impôts et par les cotisations sociales ! Les dépenses publiques regroupent donc les dépenses de l’État et des collectivités locales, mais aussi les dépenses de protection sociale. Pour en savoir plus, rendez-vous en page Finances Publiques.

Cette présentation est légitime et pertinente car il est possible de diminuer/augmenter les cotisations sociales et d’augmenter/diminuer les impôts d’autant, de façon transparente pour le citoyen. Il est donc envisageable de diminuer/augmenter les dépenses dans un secteur financé par la protection sociale, pour augmenter/diminuer les dépenses de l’État dans un autre secteur !